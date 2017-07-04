Киевский метрополитен официально объявил о подорожании проезда

С 15 июля этого года стоимость проезда в столичном метро подорожает на одну гривну.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена на официальной странице в Facebook.
Таким образом, цена одноразовой поездки будет 5 грн.
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В метрополитене, правда, отмечают, что при пополнении карты на 50 поездок стоимость проезда повысится только на 50 копеек – до 4,5 гривен.
При этом, залоговая стоимость карты остается без изменений – 12 гривен. Все записанные поездки будут действительны.
Напомним, в Киеве на Виноградаре появятся две станции метро уже в 2019 году.