Журналист Чаленко объявлен в розыск

По мнению СБУ, репортер посягал на территориальную целостность Украины

Управление СБУ в Харьковской области объявило в розыск журналиста Александра Чаленко за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины, в графе "Лица, которые скрываются от органов власти".

Согласно приведенным данным, Чаленко пропал 22 января прошлого года и разыскивается по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Напомним, Александр Чаленко работал в газете "Сегодня", интернет-издании "Обозреватель". По данным СМИ, сейчас он живет в России.