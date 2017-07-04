В Украине провели успешные испытания очередной партии самоходных артиллерийских установок 2С3 "Акация" и 2С1 "Гвоздика" перед передачей в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

Для проверки работы всех систем самоходные артиллерийские установки успешно совершили серию выстрелов и марш-бросок на специальном полигоне в Хмельницкой области.

2С3 "Акация", оснащенная 152-мм гаубицей, которая способна вести огонь на расстоянии около 17-20 км, в том числе – современными управляемыми снарядами типа "Цветник". Боевая машина весом в 27,5 т может двигаться со скоростью до 60 км/ч, благодаря чему достигается высокая мобильность и гибкость применения на поле боя.

2С1 "Гвоздика" оснащена меньшей по калибру 122-мм гаубицей с дальностью поражения целей около 15 км. Более легкая "Гвоздика" массой 15,7 т также может двигаться со скоростью 60 км/ч, при этом машина имеет возможность форсировать водные преграды вплавь.