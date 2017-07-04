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Украинские дипломаты посетили задержанного в Италии нацгвардейца Маркива

Украинские дипломаты посетили задержанного в Италии нацгвардейца Маркива
Виталий Маркив / Скриншот видео

Морально-психологическое состояние нашего военного - нормальное, условия содержания - удовлетворительные

04.07.17 143
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Сотрудники Генерального консульства Украины в Милане посетили задержанного в Италии заместителя командира взвода батальона оперативного назначения Нацгвардии им. Кульчицкого Виталия Маркива. Об этом сообщается на странице Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Указывается, что 4 июля 2017 в городе Павиа (Италия) состоялось заседание суда по делу Маркива. Суд не рассматривал дело по существу и не принимал решения об изменении меры пресечения.

"В этот же день консульские должностные лица Генерального консульства Украины в Милане посетили Маркива в заведении содержания. Морально-психологическое состояние Маркива - нормальное, условия содержания - удовлетворительные", - сообщили в МИД.

Напомним, 30 июня 2017 года в Италии задержали заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения НГУ имени Кульчицкого старшего сержанта Виталия Маркива. Его подозревают в причастности к убийству итальянского фоторепортера гражданина Италии Андреа Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова вблизи Славянска в мае 2014 года.

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