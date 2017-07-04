Министерство экологии и природных ресурсов обнародовало рейтинг предприятий, которые сильнее всего загрязняют окружающую среду в Украине. Об этом сообщил глава ведомства Остап Семерак в Facebook.

"Получаю ежедневно сотни жалоб на загрязненный воздух, воду или почву. Послушайте, их загрязняют не инопланетяне. Например, лидеры по сбросам, выбросам и образованию промышленных отходов вполне реальные предприятия с многолетней историей, известными названиями и владельцами", - отметил министр.

Рейтинг ТОП-100 основных предприятий-загрязнителей состоит из трех категорий по 33 предприятия в каждой: наибольшие загрязнители атмосферного воздуха, самые большие загрязнители воды и предприятия, вырабатывающие больше всего отходов.

Первая тройка загрязнителей атмосферного воздуха:

АрселорМиттал Кривой Рог - 273 тыс. тонн в год;

ММК им. Ильича - 178 тыс. тонн;

Бурштынская ТЭЦ - 168 тыс. тонн.

Рейтинг загрязнителей водных объектов возглавляют:

Меткомбинат Азовсталь - 140 млн куб. м;

Днепровский меткомбинат - 71 млн куб. м;

Запорожсталь - 54 млн куб. м.

Первая тройка образователей отходов:

Северный ГОК - 64,5 млн тонн;

Центральный ГОК - 55 млн тонн;

Ингулецкий ГОК - 47 млн тонн (все - Кривой Рог).

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По словам Семерака, новый рейтинг необходим для дальнейших шагов по пересмотру подходов владельцами предприятий к вопросам охраны окружающей среды, продолжению экологического кредитования предприятий, реализации общегосударственного онлайн мониторинга загрязнителей.











Источник: facebook.com/os.semerak