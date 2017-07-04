Британский посол похвалила Украину за реформы

Посол Великобритании Джудит Гоф считает, что за последние три года Украина достигла большого успеха в проведении реформ, хотя еще много чего предстоит сделать. Об этом она рассказала в интервью Интерфакс-Украина.

"Ключевой момент, что страна добилась больших успехов за последние три года, чем когда-либо после того, как стала независимой. Это - настоящий позитивный знак. Здесь мы должны отметить заслуги и похвалить Украину за достигнутые успехи. Но очень важно, чтобы эта динамика сохранялась, а реформы – продолжались. Ведь если мы не будем осторожны, прогресс может забуксовать", - отметила посол.

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При этом Гоф ожидает, что в ближайшее время Украина покажет прогресс в проведении судебной реформы и в борьбе с коррупцией.

"Еще многое предстоит сделать. Нас воодушевило, что были созданы антикоррупционные институты, что банковский сектор прошел реструктуризацию, а экономика начала демонстрировать признаки роста, что, конечно, очень важно. И такие вещи, как система закупок ProZorro, электронные декларации стали шагами в правильном направлении. Но сейчас первоочередные усилия должны должны быть направлены на судебную реформу и борьбу с коррупцией", - подчеркнула Гоф.

Напомним, Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан во время визита в Киев 1 июня заявил, что борьба с коррупцией в Украине будет неубедительной без создания специализированных антикоррупционных судов.