Ле Пен решила реформировать свою партию

Лидер французский ультраправых Марин Ле Пен намерена реформировать свою партию "Национальный фронт". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Ле Пен даже рассматривает вариант смены названия партии, так как нынешнее название до сих пор у многих ассоциируется с антисемитскими и расистскими лозунгами, которые продвигал ее отец в бытность лидером Национального фронта.

"Есть много вещей, которые нужно изменить, но, прежде всего, мы должны проконсультироваться с членами нашей партии", - сказала Ле Пен, добавив, что соответствующий опрос будет проведен, скорее всего, в сентябре.

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Результаты опроса послужат основой для обновления партии на съезде в марте 2018 года.

Напомним, глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен проиграла президентские выборы во Франции, набрав во втором туре в два раза меньше голосов (33,90%), чем ее соперник лидер движения "Вперед, Республика!" Эммануэль Макрон (66,10%).