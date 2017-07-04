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АТО: Боевики шесть раз нарушали перемирие
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

АТО: Боевики шесть раз нарушали перемирие

Потерь среди наших бойцов нет

04.07.17 8
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С начала суток 4 июня боевики 6 раз обстреливали наших военных. Артиллерию и другое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, враг сегодня не применял. Потерь среди наших бойцов нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. Здесь оккупанты один раз нарушали перемирие. В частности, сразу после полуночи с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял один из наших опорных пунктов в районе Гнутово.

Донецкое направление. На этом участке линии боевого соприкосновения незаконные вооруженные формирования еще ночью открывали огонь по позициям сил АТО в южном пригороде Авдеевки, неподалеку Опытного и в районе Зайцево. Использовали наемники гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы, иногда били из вооружения БМП.

Луганское направление. На этой части фронта пророссийские вооруженные банды также нарушали сегодня перемирие только один раз. Состоялся этот обстрел уже во второй половине дня возле поселка Кряковка, где боевики открывали огонь по подразделениям ВС Украины с автоматических станковых гранатометов и БМП.

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