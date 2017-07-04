Трамп намерен обсудить с Путиным конфликты в Украине и Сирии

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина пройдет в формате официальных двусторонних переговоров в пятницу, причем ожидается, что стороны обговорят конфликты в Донбассе и Сирии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

"Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин проведут официальную двустороннюю встречу, которая состоится в пятницу в кулуарах саммита G-20 в Гамбурге, а не в формате неформальной встречи", - говорится в сообщении американского телеканала.

Это станет первой личной встречей двух лидеров и первой официальной двусторонней встречей между президентами США и России за последние два года.

Основный акцент в переговорах будет сделан на конфликтах в Сирии и Украине.

"Трамп планирует сосредоточиться на конфликтах в Сирии и Украине. Кроме того, существуют небольшие ожидания в команде национальной безопасности Трампа, что он выдвинет претензию России за ее попытки оказать существенное влияние на выборы 2016 года, поскольку много законодателей-республиканцев и демократов питают надежду, что Трамп именно так и поступит", - рассказали СNN источники в администрации Трампа.

Напомним, президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся на саммите G20 в Гамбурге 7 июля.