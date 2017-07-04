Геращенко: Боевики снова не пустили представителей Красного креста к заложникам

Во вторник, 4 июля представителям Международного комитета Красного креста удалось передать посылки в Макеевскую колонию для украинских заложников, но лично встретиться с ними боевики не разрешили. Об этом у себя в Facebook сообщила сегодня первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Посылки передали "руководству" колонии и так называемым представителям ОРДО. К самим ребятам МККК в очередной раз не пустили, снова категорически отказали в допуске к нашим заложникам", - подчеркнула Геращенко.

Геращенко возмутилась, что представитель Красного креста и ОБСЕ молчат о подобных нарушениях международного гуманитарного права.

"Честно говоря, я не понимаю, почему об этом публично говорит только Украина, а МККК все время боиться "не сделать хуже" и молчит об этих нарушениях. Куда хуже? Их ни разу не допустили к заложникам! Так же странным выглядит публичное молчание по этому поводу координаторов от ОБСЕ в минских группах", - написала вице-спикер.

Геращенко напомним, что сейчас боевики удерживают в заложниках 132 украинца. При этом за два года представители Красного креста лишь дважды смогли передать им посылки (сегодня и в этом году перед Паской) и ни разу не смогли с ними встретится.