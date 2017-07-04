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Полиция поймала серийного грабителя банков

Полиция поймала серийного грабителя банков
Getty Images

Бандит оставлял на месте преступления шоколадки

04.07.17 427
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Полиция задержала серийного грабителя банков, который оставлял на месте преступления шоколадки для кассиров. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга, передает 112.ua.

Правоохранители потратили на поиск бандита 1,5 года.

Грабителем оказался мужчина 1967 года рождения, который раньше привлекался к криминальной ответственности в начале 80-х. Он работал на нескольких работах, выезжал на заработки за границу, работал в сфере рекламы, но вышел из бизнеса. 

"По его словам (грабителя, - ред.), он совершил больше 30 преступлений и не только в Киеве. Мы на теперешнее время обоснованно доказываем совершение 14 разбойных нападений на протяжении 10 лет, по которым собраны доказательства и по которым после проведения первоочередных следственных действий преступнику сообщат о подозрении", - заявил Крищенко.

По данным полиции, грабитель преимущественно выбирал банки без охраны, действовал очень осмотрительно, предварительно проводил разведку, никогда не использовал телефон и закрывал лицо.

"Это не были маски-балаклавы, он использовал шляпы и очки", - сообщил Крищенко.

Во время допроса грабитель объяснил, что проводил "экспроприацию и грабил награбленное". Также он заявил, что часть средств он тратил на благотворительность, часть на себя - на приведение в порядок своего дома.

У грабителя изъяли пистолет, на нем есть признаки переработки.

Сейчас проводятся опознания и другие следственные действия. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УК Украины, в дальнейшем ему изберут меру пресечения.

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