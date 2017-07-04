За 2015-2016 год семья депутата приобрела имущества на сумму 6 млн 133 тыс. грн при доходах в 1 млн 198 тыс. грн

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали доказательства незаконного обогащения народного депутата Евгения Дейдея. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Ведомства категорически не согласны с оценкой членов регламентного комитета Верховной Рады относительно представления относительно снятия с депутата неприкосновенности, которое назвали "недостаточно обоснованным, немотивированным" и таким, что "не содержит конкретных фактов".

"Подчеркиваем, вся доказательная база, добытая детективами НАБУ законным путем под процессуальным руководством прокуроров САП, является вполне достаточной для принятия решения о снятии с парламентария депутатской неприкосновенности. Лишение иммунитета является необходимым условием для продолжения досудебного расследования фактов незаконного обогащения Евгения Дейдея - уже в статусе подозреваемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение")", - говорится в сообщении.

Расследование по факту незаконного обогащения Дейдея было начато в ноябре 2016 года. В ходе досудебного расследования на основании анализа электронных деклараций депутата, было установлено, что Дейдей в 2015-2016 годах приобрел в собственность недвижимое имущество и транспортные средства, стоимость которых значительно превышает его официальные доходы и доходы членов его семьи.

В частности, согласно информации, полученной от Государственной фискальной службы, совокупный доход Евгения Дейдея за период с 01 июня 2009 по 31 декабря 2016 составил 241 тыс. грн. Его жена за период с 14 сентября 2007 по 31 декабря 2016 получила совокупный доход в размере 1 млн 198 тыс. грн. Таким образом, документально подтвержденный совокупный доход супругов Дейдеев за период с 14.09.2007 по 31.12.2016 составил 1 млн 440 тыс. грн.

"Однако это не помешало народному депутату и его жене в период 2015-2016 годов приобрести в общую совместную собственность только официально подтвержденных активов на сумму 6 млн 133 тыс. грн., что более чем в 4 раза превышает совокупный доход семьи за весь период получения доходов", - говорится в совместном заявлении НАБУ и САП.

Источник: nabu.gov.ua

Напомним, 21 июня Генпрокурор Юрий Луценко внес представление в Верховную Раду о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Евгения Дейдея. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму 6,1 млн грн.

3 июля регламентный комитет парламента не рекомендовал Верховной Раде снимать неприкосновенность с народного депутата Евгения Дейдея(Народный фронт).