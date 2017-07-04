В оккупированном Симферополе продлили арест "крымским диверсантам"

Украинцы пробудут в СИЗО как минимум до 8 сентября

Оккупационный "Киевский районный суд" Симферополя продлил арест еще на два месяца, до 8 сентября, Владимиру Дудке, Дмитрию Штыбликову и Алексею Бессарабову, которых обвиняют в подготовке "диверсий" на территории Крыма. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Задержанные в ноябре прошлого года граждане Украины уже 8 месяцев находятся за решеткой.

Новое постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей крымчанам сегодня вынес "судья" Алексей Тихопой.

Напомним, в ФСБ России заявили, что 9 ноября задержали в аннексированном Севастополе очередных "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма. В частности, отмечается, что задержанные якобы являются членами "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины".

В свою очередь спикер Минобороны Андрей Лысенко опроверг эту информацию, заявив, что украинских диверсантов в Крыму нет, ФСБ Российской Федерации в очередной раз вводит всех в заблуждение.

По информации СМИ, задержаны эксперты аналитического центра "Номос" Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов, а также Владимир Дудко. Российские силовики обвинили их в подготовке диверсий на территории полуострова.