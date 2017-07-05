Полиция изъяла серверы M.E.Doc по делу о кибератаке

В компании отрицают обвинения в причастности к кибератаке

Нацполиция изъяла серверы компании M.E.Doc в рамках расследования кибератаки вируса Petya.A на прошлой неделе. Об этом сообщил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Сергей Демедюк, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Чиновники и специалисты различных компаний заявляли, что вирус распространился после загрузки вредоносного обновления программы M.E.Doc, которая является самой популярной в Украине программой для бухгалтерского учета.

В самой компании заявили, что их серверы не являются скомпрометированными, а обновление их программы для клиентов не было заражено вирусом.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран.