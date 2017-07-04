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В ПАСЕ может появиться пророссийская группа, - СМИ

В ПАСЕ может появиться пророссийская группа, - СМИ
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Секретарем нового объединения должен стать экс-депутат из Франции, неоднократно посещавший оккупированный Крым

04.07.17 30
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В Парламентской ассамблее Совета Европы планируют создание группы, в которую войдут депутаты, поддерживающие Россию и Азербайджан. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в ПАСЕ.

Политическую группу под названием "Свободные демократы" должны были создать еще в июне, но ее создание заблокировали из-за ошибок организаторов: депутаты нашли плагиат в учредительных документах, а члены новой группы вовремя не вышли из своих политических групп. Ожидается, что процесс завершится на осенней сессии.

В ее состав должны войти 24 депутата из разных фракций, ранее поддерживали позицию России и Азербайджана, а возглавит ее итальянец Адель Гамбаро.

В случае создания пророссийская группа получает место в президентском комитете и в Бюро ассамблеи, квоту руководителей комитетов и докладчиков, которых попытаются назначать на вопросы, критически важные для Баку и Москвы. Группа впоследствии может претендовать на должность президента ПАСЕ по квотному принципу.

Примечательно, что на должность генерального секретаря группы номинирован Тьерри Мариани, пророссийский экс-депутата из Франции, который в этом году потерпел поражение на парламентских выборах. Мариани известен как ключевой лоббист российских интересов в ПАСЕ. Он неоднократно возглавлял делегации парламентариев, посещавших Крым, несмотря на протесты Киева.

 Сейчас Мариани сохраняет статус члена ПАСЕ, поэтому фигурирует также среди представителей данной группы. Но даже после замены состав французской делегации он, вероятно, останется в ассамблее - секретари всех политических групп являются оплачиваемыми сотрудниками секретариата ПАСЕ.

 

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