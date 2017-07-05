АТО: ситуация постепенно стабилизируется

Российско-террористические бандформирования продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия. Однако ситуация в районе проведения антитеррористической операции по сравнению с предыдущими сутками, улучшилась и постепенно стабилизируется. Об этом свидетельствует не только количество совершенных вчера боевиками вооруженных провокаций, но и характер оружия противника и плотность самых обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За прошедшие сутки оккупанты 15 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, при этом артиллерии или иного запрещенного минскими соглашениями вооружения бандиты не применяли. Ни один украинский воин в результате вражеских обстрелов не пострадал.

Приморское направление. На этом участке фронта противник открывал огонь по нашим оборонным укреплениям семь раз. Вечером незаконные вооруженные формирования били по позициям украинских армейцев в районе Павлополя, Лебединского, Гнутово и Широкино из стрелкового оружия. Вблизи Водяного – из крупнокалиберного пулемета. Кроме того, утром и днем враг применял против защитников Гнутово и Лебединского автоматические станковые гранатометы.

Донецкое направление. Пророссийские бандформирования до рассвета открывали огонь по позициям сил АТО в районе Авдеевки, Опытного и Зайцево из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, иногда – из вооружения БМП. На этих же участках линии боевого соприкосновения вражеские вооруженные провокации состоялись и после захода солнца. Сначала оккупанты открывали огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским военным, которые обороняют Авдеевку. Впоследствии, применив БМП и стрелковое оружие, наемники обстреляли один из наших опорных пунктов вблизи Зайцево. Всего на этом направлении в течение минувших суток противник нарушал режим прекращения огня 6 раз.

Луганское направление. Спокойнее всего вчера было именно на этом отрезке линии разграничения. Здесь подразделения российско-террористических войск нарушали "тишину" лишь дважды. Днем под вражеским огнем из гранатометов и БМП оказались наши укрепления вблизи Кряковки. А поздно вечером боевики из стрелкового оружия различных калибров и подствольных гранатометов обстреляли одно из украинских подразделений, которое держит оборону неподалеку Станицы Луганской.