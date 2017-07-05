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52 населенных пункта Украины остаются без электричества

52 населенных пункта Украины остаются без электричества
Фото: ГСЧС

В Черкасской и Донецкой областях

05.07.17 145
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Во вторник, 4 июля, было восстановлено электроснабжение в 78 населенных пунктах в четырех областях, которые были обесточены в результате непогоды в ночь с 1 на 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины.

В частности, в Сумской области электроснабжение было восстановлено в 55 населенных пунктах, в Черкасской – в 15, в Кировоградской – в 5 и в Черниговской – в 3.

"4 июля в результате сложных погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты и порывов линий электропередач в Донецкой области произошло обесточивание 13 населенных пунктов и частично города Мариуполь (129 трансформаторных подстанций)", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По состоянию на 7:00 5 июля обесточенными остаются 52 населенных пункта в двух областях: 43 в Черкасской и 9 в Донецкой.

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