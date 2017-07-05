Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Рева сказал, сколько украинцев не платят взносы в Пенсионный фонд

Рева сказал, сколько украинцев не платят взносы в Пенсионный фонд

Рева сказал, сколько украинцев не платят взносы в Пенсионный фонд
Андрей Рева / Фото: Радио Свобода

Солидарная система пенсионного обеспечения призвана мотивировать работников "выйти из тени"

05.07.17 210
000

Около 6-7 млн трудоспособного населения Украины уклоняется от оплаты взносов в Пенсионный фонд. Об этом сообщил глава Министерства социальной политики Андрей Рева, передает пресс-служба ведомства.

По мнению Ревы, создание в Украине рабочей солидарной системы пенсионного обеспечения, зависящей от трудового стажа работника, будет мотивировать этих граждан "выйти из тени" и платить единый социальный взнос.

"Мы имеем проблему не в плохой демографии, как некоторые пытаются нас убедить, а в том, что от 6 до 7 млн трудоспособного населения находится в тени и не платит взносы в пенсионную систему. Поэтому повышенные требования к страховому стажу создают условия, при которых работники будут требовать от работодателя выполнять свои обязательства перед ними и оформлять их официально на работу", – сказал Рева.

Он отметил, что повышение требований к страховому стажу поможет устранить причины, которые привели к фактическому банкротству Пенсионного фонда, избежав при этом необходимости в повышении пенсионного возраста.

Напомним, 22 июня Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду пакет законопроектов по пенсионной реформе.

Соответствующие законопроекты "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно повышения пенсий" №6617, "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по вопросам пенсионного обеспечения" №6616, "О внесении изменений в статью 588 Таможенного кодекса Украины по вопросам пенсионного обеспечения" №6615, "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" №6614 опубликованы на сайте Верховной Рады.

Правительственный проект пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 25 лет страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет - в 65 лет. В то же время, люди, у которых нет страхового стажа, смогут претендовать на социальную помощь при достижении 63 лет. Размер помощи будет определяться исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

Все нормативы минимального страхового стажа будут увеличиваться на 1 год каждые 12 месяцев до 2028 года. Таким образом, с 2028 года для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхового стажа. При этом правительственный вариант реформы предусматривает возможность покупки до 2 лет страхового стажа. Если бы докупать страховой стаж по этим правилам можно было сейчас, за первый год надо было бы заплатить 16 896 грн.

Также реформа отменяет назначение пенсий госслужащим за выслугу лет и вводит единую формулу расчета размера пенсий.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинцаСтрахи и враги. Кто и что является главной угрозой для будущего УкраиныЗаконопроекты по пенсионной реформе направлены в парламент

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 37392
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 6896
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 10903
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4327
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 2713
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6513
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1180
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1702
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2463
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3641
  1. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 11461 / 13184
  2. Польша будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, - Ващиковский 3615 / 3948
  3. В Украине может появиться новый механизм легализации незаконно полученных средств, – Холодницкий 3051 / 3387
  4. Командующий Нацгвардией рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска 2671 / 2867
  5. Рождённые после СССР. Насколько декоммунизировано первое поколение независимых украинцев 1624 / 1824
  6. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 1307 / 37392
  7. Легендарной Джине Лоллобриджиде исполнилось 90 лет 1206 / 1338
  8. Путин, Макрон и Меркель обсудят ситуацию в Украине без Порошенко 1141 / 8740
  9. Государство оставит себе 15 особо важных предприятий, остальные продаст 1131 / 1290
  10. Фронт перемен. Как живёт прифронтовой Мариуполь 1101 / 3087
  1. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 57 / 13184
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 17 / 37392
  3. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 10 / 1181
  4. Рождённые после СССР. Насколько декоммунизировано первое поколение независимых украинцев 8 / 1824
  5. Польша будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, - Ващиковский 6 / 3948
  6. Мифы замедленного действия. Историк Георгий Касьянов о Бандере, русском языке и щелчках истории 5 / 27585
  7. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 5 / 22603
  8. В Украине стартовала вступительная кампания в вузы 5 / 413
  9. В Австрии 7 тыс. кур заблокировали трассу 5 / 1110
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.