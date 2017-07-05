Киев выделит 4,5 млн грн на вывоз опасных отходов с "Радикала"

В КГГА выделят 4,5 миллиона гривен на вывоз части опасных отходов с территории завода "Радикал".
Об этом заявил заместитель председателя киевской администрации Петр Пантелеев, сообщается на сайте КГГА.
"Завод "Радикал" является одним из самых проблемных в части влияния на экологию промышленных объектов. Городская власть готова взять на себя основную часть организационных и технических мероприятий для утилизации опасных отходов", - сказал чиновник.
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Деньги потратят на вывоз хлороорганические соединений, а также на корректировку технико-экономического обоснования демеркуризации промышленной площадки завода. Но этой суммы недостаточно для решения более глобальных проблем.
"Ресурсов города недостаточно для решения такой глобальной экологической проблемы. Необходимо активное участие на государственном уровне", - заявил чиновник.
Также городские власти приняли решение обследовать территорию завода, установить дополнительные заборы и круглосуточную охрану, чтобы ограничить доступ посторонних.
Напомним, что в августе 2000 года постановлением Арбитражного суда Киева ОАО "Радикал" было признано банкротом.