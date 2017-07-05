Из Львова вывезли более 80% твердых бытовых отходов

Об этом сообщает Львовская ОГА.

Согласно оперативной информации департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на сегодня, 5 июля, из Львова уже вывезли 5360 тонн.

Мусор убрали из 366 ранее переполненных контейнерных площадок. Работа по вывозу отходов продолжается, перевозчики ТБО работают в усиленном режиме с привлечением дополнительной спецтехники.

Кроме того, ведутся работы по благоустройству полигонов и свалок, которые принимают мусор из Львова.

Напомним, Греция тоже утопает в мусоре.