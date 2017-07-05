По состоянию на среду, 5 июля, из Львова вывезли более 80 % твердых бытовых отходов (ТБО).
Об этом сообщает Львовская ОГА.
Согласно оперативной информации департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, по состоянию на сегодня, 5 июля, из Львова уже вывезли 5360 тонн.
Мусор убрали из 366 ранее переполненных контейнерных площадок. Работа по вывозу отходов продолжается, перевозчики ТБО работают в усиленном режиме с привлечением дополнительной спецтехники.
Кроме того, ведутся работы по благоустройству полигонов и свалок, которые принимают мусор из Львова.
Напомним, Греция тоже утопает в мусоре.