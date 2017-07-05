Украина расположилась в середине рейтинга уровня жизни среди 128 стран мира

По сравнению с 2016 годом немного ухудшились показатели "личная безопасность" и "толерантность"

Украина заняла 64-е место по уровню жизни среди 128 стран мира, войдя в группу стран с социальным развитием выше среднего. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на итоги ежегодного исследования "Индекс социального развития" за 2017 год, разработанного американской неправительственной организацией Social Progress Imperative при поддержке Deloitte.

Как свидетельствуют результаты исследования, страны постсоветского пространства продолжают демонстрировать низкий уровень всех показателей и значительный регресс в сферах "доступ к высшему образованию", "толерантность" и "качество окружающей среды".

Авторы документа отмечают, что все показатели социального развития Украины остались преимущественно на уровне прошлого года, однако есть незначительное улучшение позиций по доступу к информации и коммуникациям, свободе выбора и личной свободе, а также доступу к высшему образованию. В то же время, немного ухудшились показатели "личная безопасность" и "толерантность".

Самые высокие баллы, как и в прошлом году, Украина получила по позициям "питание и базовое медицинское обслуживание" (98,47 из 100) и "доступ к базовому образованию" (97,52). Самые низкие показатели – по позициям "толерантность" (40,52) и "качество окружающей среды" (50,37).

Лидером по уровню жизни стала Дания, далее в рейтинге следуют скандинавские страны, затем Канада, Нидерланды, Австралия, Англия и Германия.