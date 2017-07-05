Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украина расположилась в середине рейтинга уровня жизни среди 128 стран мира

Украина расположилась в середине рейтинга уровня жизни среди 128 стран мира

Украина расположилась в середине рейтинга уровня жизни среди 128 стран мира
Фото: УНИАН

По сравнению с 2016 годом немного ухудшились показатели "личная безопасность" и "толерантность"

05.07.17 74
000

Украина заняла 64-е место по уровню жизни среди 128 стран мира, войдя в группу стран с социальным развитием выше среднего. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на итоги ежегодного исследования "Индекс социального развития" за 2017 год, разработанного американской неправительственной организацией Social Progress Imperative при поддержке Deloitte.

Как свидетельствуют результаты исследования, страны постсоветского пространства продолжают демонстрировать низкий уровень всех показателей и значительный регресс в сферах "доступ к высшему образованию", "толерантность" и "качество окружающей среды".

Авторы документа отмечают, что все показатели социального развития Украины остались преимущественно на уровне прошлого года, однако есть незначительное улучшение позиций по доступу к информации и коммуникациям, свободе выбора и личной свободе, а также доступу к высшему образованию. В то же время, немного ухудшились показатели "личная безопасность" и "толерантность".

Самые высокие баллы, как и в прошлом году, Украина получила по позициям "питание и базовое медицинское обслуживание" (98,47 из 100) и "доступ к базовому образованию" (97,52). Самые низкие показатели – по позициям "толерантность" (40,52) и "качество окружающей среды" (50,37).

Лидером по уровню жизни стала Дания, далее в рейтинге следуют скандинавские страны, затем Канада, Нидерланды, Австралия, Англия и Германия.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Виновные в трагедии МН17 ответят перед судом НидерландовБизнесмен из Казахстана купил украинский банкПодтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 37566
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 6947
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 11018
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4366
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 2776
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6538
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1187
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1719
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2476
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3669
  1. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 11918 / 13596
  2. Польша будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, - Ващиковский 3666 / 3975
  3. Бизнесмен из Казахстана купил украинский банк 3622 / 3991
  4. В Украине может появиться новый механизм легализации незаконно полученных средств, – Холодницкий 3073 / 3398
  5. Командующий Нацгвардией рассказал, как и почему Стрелков сбежал из Славянска 2767 / 3036
  6. Рождённые после СССР. Насколько декоммунизировано первое поколение независимых украинцев 1721 / 1895
  7. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 1487 / 37566
  8. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 1483 / 1915
  9. Легендарной Джине Лоллобриджиде исполнилось 90 лет 1212 / 1344
  10. Путин, Макрон и Меркель обсудят ситуацию в Украине без Порошенко 1151 / 8753
  1. Дожить до пенсии. Ключевые моменты пенсионной реформы, которые коснутся каждого украинца 59 / 13596
  2. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 19 / 37566
  3. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 10 / 1294
  4. Рождённые после СССР. Насколько декоммунизировано первое поколение независимых украинцев 9 / 1895
  5. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 7 / 11018
  6. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 7 / 1915
  7. Польша будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, - Ващиковский 6 / 3975
  8. Фронт перемен. Как живёт прифронтовой Мариуполь 6 / 3110
  9. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 5 / 22648
  10. Volvo останавливает выпуск машин с бензиновыми двигателями 5 / 519
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.