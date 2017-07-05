За две недели боевики в Донбассе лишились трети своих разведчиков, – ГУР

За две недели уничтожено около трети боевиков ОРДЛО из "разведывательных подразделений". Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"Российское оккупационное командование проводит служебное расследование о деятельности командира и отдельных должностных лиц 4-й отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 (Луганск) АК ВС РФ, которая привела к значительным потерям личного состава разведывательных подразделений. За последние две недели безвозвратные потери в разведывательной роте соединения составили около трети личного состава", – говорится в сообщении разведки.

По данным ГУР, для проведения расследования главарь бригады вызван в генеральный штаб ВС РФ. "Начальник разведки" соединения отстранен от исполнения служебных обязанностей.