Стелу с прежним названием Горишних Плавней установили на въезде в город

Власти Горишних Плавней (бывшего Комсомольска) Полтавской области возобновили коммунистическую символику на въезде в город – на стеле появилось прежнее название города.

Стоило такое восстановление 8 тыс. грн.

Об этом сообщает ZIK.

В связи с этим Украинский институт национальной памяти направил обращение на имя генпрокурора, руководства СБУ и Национальной полиции для расследования действий городских руководителей.

В обращении институт просит открыть уголовное производство по ст. 4361 Уголовного кодекса Украины по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и привлечь виновных лиц к ответственности.

Также Институт нацпамяти напомнил городскому голове Дмитрию Быкову о соблюдении действующего законодательства и обязательного демонтажа указанной малой архитектурной формы.

Напомним, Сенат Польши запретил пропаганду коммунизма и других тоталитарных режимов.