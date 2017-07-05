Стелу с прежним названием Горишних Плавней установили на въезде в город

Власти Горишних Плавней (бывшего Комсомольска) Полтавской области возобновили коммунистическую символику на въезде в город – на стеле появилось прежнее название города.
Стоило такое восстановление 8 тыс. грн.
Об этом сообщает ZIK.
В связи с этим Украинский институт национальной памяти направил обращение на имя генпрокурора, руководства СБУ и Национальной полиции для расследования действий городских руководителей.
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В обращении институт просит открыть уголовное производство по ст. 4361 Уголовного кодекса Украины по факту распространения и публичного использования символики коммунистического тоталитарного режима и привлечь виновных лиц к ответственности.
Также Институт нацпамяти напомнил городскому голове Дмитрию Быкову о соблюдении действующего законодательства и обязательного демонтажа указанной малой архитектурной формы.
Напомним, Сенат Польши запретил пропаганду коммунизма и других тоталитарных режимов.