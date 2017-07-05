Киевляне смогут пользоваться общественным транспортом по старым жетонам и билетам до 31 июля

Столичные жители смогут использовать жетоны метро и разовые билеты для проезда в наземном общественном транспорте, приобретенные до подорожания проезда 15 июля, до 31 июля. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Киевскую горадминистрацию.

Обменять старые жетоны и старые бумажные билеты на новые с доплатой к новому тарифу или пропорционально новому тарифуа за 1 поездку пассажиры смогут до 31 августа.

Жетоны можно будет поменять только на 4 станциях: "Площадь Независимости", "Дорогожичи", "Политехнический институт" и "Дарница" (вестибюль №2).

Обменять старые билеты на наземный транспорт можно будет в Службе организации сбора и учета выручки КП "Киевпастранс" на улице Казимира Малевича, 127.

С 1 сентября обменивать жетоны и бумажные разовые билеты старого образца или компенсировать их стоимость не будут.

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Ранее КГГА сообщала, что проездные билеты и поездки, записанные на пластиковую карточку, приобретенные до 15 июля, будут действовать до конца 2017 года. Это касается и проездных на наземный транспорт.

Киевская администрация решила поднять цены на проезд в метро до 5 гривен, в наземном транспорте до 4 гривен с 15 июля.

Причинами повышения тарифов на проезд называют рост цен на топливо, электроэнергию, запчасти и увеличение минимальной зарплаты.

КП "Киевский метрополитен" планирует отказаться от использования жетонов для оплаты проезда в 2017 году.