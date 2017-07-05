Луценко пообещал закрыть дело Лозового

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что уголовное дело против народного депутата Андрея Лозового из Радикальной партии Ляшко закроют, если он уплатит 1,8 млн гривен налогов.

Об этом сообщают "Українські Новини".

"Сегодня вы увидите простую арифметику - сколько доходов, сколько имущества и что делать с разницей. Разница очень простая - уплатить налоги. Статья 212, по которой я сегодня прошу привлечь к ответственности народного депутата Лозового, предусматривает возможность уплаты недоплаченных налогов до подозрения и это закрывает автоматически дело", - сказал Луценко.

Он добавил, что ГПУ проверила несколько десятков депутатов на предмет уплаты налогов и только к 4-5 из них "есть вопросы".

Напомним, сегодня 5 июля началось заседание регламентного Комитета Верховной Рады по представлению Генпрокуратуры о предоставлении согласия парламента на снятие иммунитета и привлечение к уголовной ответственности народного депутата Андрея Лозового.