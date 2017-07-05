В Киевской области полиция задержала шестерых вооруженных мужчин

В селе Гнедин Киевской области полиция задержала шестерых вооруженных мужчин из Сум, которые захватывали жилые дома владельцев.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

В полицию обратился владелец дома, который рассказал, что неизвестные лица препятствуют ему. И он не может войти в дом, который ему законно принадлежит и находится в Бориспольском районе Киевской области.

При этом мужчина отметил, что местная полиция не спешит реагировать на его жалобы по этому поводу.

Эту информацию работники внутренней безопасности сообщили руководству главка полиции Киевской области. В итоге сотрудники Бориспольского отдела полиции по данному факту самоуправства начали уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины.

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В ходе расследования выяснилось, что заявитель несколько лет назад приобрел земельный участок и дом в Гнедине. По договоренности мужчина позволил определенное время пожить там предыдущему владельцу. Однако, когда оговоренный срок закончился, старый хозяин отказался покинуть дом. Кроме того, на территории усадьбы появилась группа неизвестных людей, которые препятствовали законному владельцу попасть в дом.

В результате задержано шестерых участников преступной группы. У них изъяли несколько единиц оружия и боеприпасы к ним. Установлено, что молодые люди возрастом 18-27 лет прибыли из Сум, где они известны в криминальных кругах.

Напомним, СБУ предотвратила теракт в одном из отделов полиции Херсонской области.