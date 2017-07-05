Беспошлинного импорта автомобилей из Канады в Украину с августа не будет

Беспошлинный импорт автомобилей из Канады в Украину не вводится с августа текущего года.

Предыдущая информация об этом является ошибкой.

Об этом заявил гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

Он отметил, что и сам ранее некорректно подал информацию, однако теперь перечитал текст соглашения о ЗСТ между Украиной и Канадой и выяснил, какие пошлины будут на самом деле.

"И на новые, и на подержанные авто из Канады импортная пошлина не отменяется, а уменьшается до 6,1% с 10% и будет уменьшаться в дальнейшем до 0% в течение 7 лет. Более того, в тексте Соглашения применены восьмизначные коды для авто (то есть раздела подержанные и новые нет)", - рассказал эксперт на своей странице в Facebook.

Вместе с тем, по словам Назаренко, Украина сможет поставлять беспошлинно автомобили в Канаду. "А вот при импорте авто из Украины в Канаду действительно пошлина на б/у авто отменяется, а на новые просто уменьшается до 7%. И тут уже использованы десятизначные коды (которые отличают б/у и новые)", - отметил глава ВААИД.

Напомним, в марте Верховная Рада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой (законопроект №0120). За такое решение проголосовали 272 депутата. По данным президента Порошенко, соглашение приведет к прямым иностранным инвестициям в Украину на уровне 36 млн долларов, создаст новые рабочие места в разных отраслях и даст беспошлинный доступ на канадский рынок для 98% товарных позиций.