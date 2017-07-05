Туристические компании ЕС научились обходить санкции в отношении Крыма

Международные туристические компании нашли лазейки, чтобы зарабатывать на туристических услугах в оккупированном Россией Крыму. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Большинство европейских компаний придерживаются санкционного запрета предоставлять туристические услуги, однако некоторые компании на практике интерпретируют запрет не так строго, и формально вполне легально предлагают отели в оккупированном Крыму, чем пользуются в основном россияне.



Предлагать гостиницы в Крыму можно вполне легально, если речь идет якобы о деловом путешествии. Именно этой лазейкой и воспользовалась, например, компания из Нидерландов Booking.com. При поиске гостиниц на портале под окном поиска всегда содержится вопрос о цели путешествия – деловая или частная.



При этом, если на Booking.com. указать "частная" поездка, то сайт не выдаст никакого результата. Однако если не указывать цель поездки и просто воспользоваться поиском, то пользователь получит на выбор более 5000 отелей в оккупированном Крыму.



"Судя по обилию свежих отзывов на сайте Booking.com, тысячи туристов бронируют гостиницы в Крыму через этот сайт. Более 90 процентов из них – туристы из России", – пишет Deutsche Welle.



Остается непонятным, как Booking.com получает комиссию от крымских отелей. Представители компании также не рассказали о механизмах сотрудничества.

В то же время в нидерландской компании утверждают, что работают в рамках законодательства.



"Как нидерландская компания, которая предоставляет услуги и интернет-страницу из Нидерландов, Booking.com придерживается действующих торговых санкций Европейского Союза и правительства Нидерландов по Крыму", – утверждают в компании.

Напомним, в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. Страны Запада также не признают оккупацию Крыма и ввели против РФ ряд экономических санкций.