Президент пообещал дальнейшее повышение зарплаты педагогам

В этом году уже было одно повышение зарплат учителям

Президент Украины Петр Порошенко пообещал украинским педагогам дальнейшее повышение заработной платы. Об этом президент написал в Twitter по результатам посещения средней общеобразовательной школы №168 в Киеве.

"В этом году нам удалось повысить зарплаты учителям. Мы будем и дальше работать над повышением заработной платы работникам образования", – сказал Порошенко.

Цього року нам вдалося підвищити зарплати вчителям. Ми будемо і надалі працювати над підвищенням заробітної плати освітянам — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 июля 2017 г.

Напомним, ранее министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что МОН проведет аудит существующего в школах компьютерного оборудования. Министр отметила, что в системе среднего образования на учете стоит большое количество компьютеров, но нет полного понимания, в каком они состоянии и какое количество из них функционирует.