У сына Пшонки забрали охотничьи угодья под Киевом

Генеральная прокуратура выиграла суд у сына генпрокурора времен Януковича Артема Пшонки.
Более 15 га охотничьих угодий в Киевской области будут возвращены в государственную собственность.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
"По представлению прокуратуры Киевской области судом признан недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства, которое связывают с сыном бывшего генерального прокурора Украины времен Януковича. Принято решение вернуть в государственную собственность охотничьи угодья площадью более 15 тысяч гектаров на территории Фастовского района", - написал он.
Хозяйство получило охотничьи угодья с грубыми нарушениями законодательно определенной процедуры прекращения права предварительного их пользователя - ГП "Фастовский лесхоз", а также при отсутствии необходимых согласований всех землевладельцев и землепользователей, вошедших в границы охотничьих угодий.
Напомним, ГПУ поймала уполномоченного Фонда гарантирования вкладов на взятке в $5 млн.