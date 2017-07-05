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Главная » Страна » У сына Пшонки забрали охотничьи угодья под Киевом

У сына Пшонки забрали охотничьи угодья под Киевом

У сына Пшонки забрали охотничьи угодья под Киевом
Юрий Луценко / Фото: facebook

Юрий Луценко заявил, что более 15 га земель в Киевской области вернут в государственную собственность

05.07.17 608
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Генеральная прокуратура выиграла суд у сына генпрокурора времен Януковича Артема Пшонки.

Более 15 га охотничьих угодий в Киевской области будут возвращены в государственную собственность.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

"По представлению прокуратуры Киевской области судом признан недействительным договор об условиях ведения охотничьего хозяйства, которое связывают с сыном бывшего генерального прокурора Украины времен Януковича. Принято решение вернуть в государственную собственность охотничьи угодья площадью более 15 тысяч гектаров на территории Фастовского района", - написал он.

Хозяйство получило охотничьи угодья с грубыми нарушениями законодательно определенной процедуры прекращения права предварительного их пользователя - ГП "Фастовский лесхоз", а также при отсутствии необходимых согласований всех землевладельцев и землепользователей, вошедших в границы охотничьих угодий.

Напомним, ГПУ поймала уполномоченного Фонда гарантирования вкладов на взятке в $5 млн.

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