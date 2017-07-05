Число сторонников вступления Украины в НАТО растет, - опрос

Об этом говорится в пресс-релизе по результатам опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и Центром Разумкова при поддержке посольства Нидерландов.

Так, число сторонников вступления в НАТО в Украине составило 47,2 %, сторонников внеблокового статуса - 30,7 %, сторонников военного союза с РФ и странами СНГ - 6,1 %, других вариантов - 2,3 %.

"По сравнению с 2012 годом доля тех, кто считает этот путь лучше других опций безопасности, выросла более чем в три раза: в 2012 году вступление в НАТО как источник безопасности выбирали 13 %, в мае 2014 - 33 %, в декабре 2014 года - 44 %, ноябре 2015 - 46 %, июне 2017 - 47 %", - отмечается в пресс-релизе.

В 2017 году на западе Украины членство в НАТО как залог безопасности выбирают 81 % жителей, в центре Украины - 68 %, на юге - 20 %, на востоке - 32 %.

Для тех, кто готов проголосовать "за" членство Украины в НАТО, главным аргументом является то, что НАТО "даст гарантию безопасности Украины"- это является основным мотивом для 86 % сторонников НАТО.

О готовности принять участие в референдуме о членстве в НАТО заявили 66 % респондентов, причем 81 % на западе Украины и лишь 42 % на юге. На этом референдуме 69 % проголосовали бы за вступление в НАТО и 26 % против. В апреле 2012 года результаты голосования были бы противоположными: 61 % проголосовали бы против вступления в НАТО и только 28 % - за.

В то же время результаты гипотетического референдума были бы разными в разных регионах Украины и в 2017 году: на западе 71 % за и 11 % против, в центре 52 % за, и 30 % против, на юге 25 % за и 43 % против, на востоке 32 % за и 53 % против.

Определяющим аргументом негативного отношения к членству Украины в НАТО есть опасения, что это может втянуть Украину в военные действия НАТО (это является аргументом для 44 % тех, кто проголосовал бы против вступления Украины в НАТО), опасения, что это спровоцирует Россию на прямую военную агрессию (28 %) и убежденность, что Украина в принципе должна быть внеблоковым государством (27 %).

В общем только 12 % населения считает, что они хорошо осведомлены о том, что такое НАТО, 55 % кое-что знают, но, по их мнению, недостаточно, а 22 % не знают практически ничего, причем самооценка осведомленности относительно НАТО примерно одинакова во всех регионах страны.

Напомним, Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане.