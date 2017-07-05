В ОБСЕ предложили официально признать Россию оккупантом

Авторы документа призывают РФ отменить аннексию Крыма и соблюдать договоренности по Донбассу

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ подготовил проект резолюции, в котором Россия признается оккупантом.

Авторы документа призывают Россию отменить аннексию Крыма и соблюдать договоренности по Донбассу.

В частности, признается, что определенные районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем "российских гибридных сил".

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В резолюции Россию "как государство-оккупант" призывают обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ по территории Крыма, а также заявляют о поддержке Минского протокола и Минского меморандума по урегулированию ситуации в Донбассе.

Стороны конфликта призываются к отводу оружия крупного калибра и предоставлению возможности гуманитарным миссиям осуществлять свою деятельность в Донбассе.

Депутаты ПА ОБСЕ в подготовленном проекте резолюции обращаются к России с призывом прекратить оккупацию Донбасса и Крыма, а также призывают Россию "воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым".

Напомним, ОБСЕ осталась без руководителей.