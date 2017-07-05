Наибольшее число переселенцев живет в Киеве

В столице зарегистрировано более 170 тысяч внутренне перемещенных лиц.
Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
"Это самый высокий показатель среди всех городов Украины", - цитирует чиновника "Интерфакс-Украина".
По его словам, 80 тыс. внутренне перемещенных лиц получают соответствующие льготы, около 20 тыс. получают пенсионное обеспечение.
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Замглавы КГГА также констатировал проблему обеспечения переселенцев жильем.
"Если у нас более-менее получается решить вопрос медицины и образования, обеспечение дошкольными учреждениями детей, то наибольшей проблемой является обеспечение жильем людей", - добавил Поворозник.
Напомним, в Украине насчитывается почти 1,6 млн внутренних переселенцев.