Анна, вы известная теле- и радиоведущая, ваше время расписано по минутам. С какими проблемами сталкиваются успешные родители?

— На данный момент остро стоит вопрос, чем занять ребёнка летом. Для большинства родителей каникулы детей сопровождаются появлением новых забот, связанных с организацией летнего досуга ребёнка. Я не только телеведущая, прежде всего я — мать. Правда, мой сын Антон считает, что он уже взрослый — ему 10 лет, целых 10 лет (смеётся). Он уже подросток! А мы, родители, хотим, чтобы летом ребёнок и отдохнул, и провёл время с пользой.

Отправить Антона куда-то далеко?! Мой ребёнок ещё не готов быть долгое время без родителей, он не любит ходить строем, предпочитает свободу. И поэтому вариант отправить его в лагерь, категорически не подходит. У нас уже были истории подобных экспериментов, через пять дней забирали его обратно. Поэтому мы рассматривали разные варианты летнего времяпрепровождения по двум основным критериям — это должен быть дневной городской лагерь, а главное — чтобы ребёнку было там интересно. Сын интересуется компьютерами, технологиями, модными течениями: музыкой, всякими блогами, сам пытается снимать.

Я так понимаю, что к выбору вы подошли основательно. Поделитесь опытом, как выбирали?

— Я кинула клич в Facebook: дорогие родители, помогите, поделитесь опытом! А как иначе? И вот одна моя подруга и бывшая коллега порекомендовала академию ШАГ . Я связалась, узнала все подробности. Нам очень понравилась программа, которую предлагают в академии. Антон сам выбрал направление смены. В лагере много интересных программ — робототехника, гейм дизайн, веб-дизайн, технологии будущего, создание мобильных приложений, бизнес и стартапы. Он выбрал программу «кино и спецэффекты», его мечта быть популярным блогером, снимать, монтировать — многие сейчас этим увлекаются. К тому же это лёгкий путь стать популярным, и такое стремление присуще сегодня многим детям и подросткам. Понятно, что влияние семьи присутствует, мы — люди творческие, связаны с медиа. Но сын делал выбор самостоятельно, который мы с папой поддержали.

Анна, вы — мама ответственная. Были какие-то опасения?

— Боялась, что с первого раза скажет, что «мне неинтересно, не нравится», — мы часто сталкиваемся с подобными ситуациями, когда ребёнок заявляет, что выбранное занятие его уже не вдохновляет и он больше не хочет ходить, однако в этом случае реакция была обратной . Антон был увлечён, и хотя по утрам очень любит поспать, всё равно поднимался и спешил в лагерь! Ему было интересно, это было видно и слышно: каждый раз вечером после проведённого дня ребёнок делился впечатлениями: «А вот смотри, мама, у меня сайт, а вот я написал сценарий, а вот меня снимали, и мы смонтировали».

Дело в том, что взрослые часто пытаются навязать детям занятия, которые считают полезными, я тоже в числе таких родителей, но с моим сыном подобные номера не проходят. Навязывать что-либо бесполезно, и это, как правило, быстро заканчивается, а тут я увидела, что Антону самому интересно заниматься.

А как обстояли дела в организационном плане: питание, безопасность, вожатые?

— Когда я приехала в академию и посмотрела, как и где всё происходит, у меня развеялись последние сомнения: администрация, вожатые, помещение — всё на уровне.

За время пребывания в летнем лагере ШАГа ребёнок мне ни разу не позвонил — и это показатель для меня очень серьёзный, всегда, когда ему плохо, нужна помощь, он сразу набирает номер моего телефона. Чаще звонила я и спрашивала, как у него дела. Ответы были разными: мама, мы снимаем, мама, у нас обед в ресторане, мама, у меня экскурсия и тому подобное.

Я смело могу советовать другим родителям — выбирайте летний лагерь КА ШАГ, ребенку понравится!