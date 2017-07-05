ГФС отключила программу отчетности "M.E.Doc"

Государственная фискальная служба отказалась от использования бухгалтерского программного обеспечения M.E.Doc в связи с обвинениями департамента киберполиции Нацполиции в адрес ее разработчика об использовании этой программы в кибератаке.

Об этом говорится в сообщении киберполиции на Facebook.

"ГФС уже отключила мидок", – написала киберполиция.

Разработчик программного обеспечения, который ранее отрицал использование программы в кибератаке, признал факт взлома. Об этом говорится на странице "M.E.Doc" на Facebook.

"Впервые за историю существования ПО "M.E.Doc" произошел беспрецедентный факт взлома, в результате которого в продукт был внесен вредоносный программный код в пакет обновлений", - заявили в компании.

Разработчик заявил, что все серверы были изъяты правоохранителями и сейчас компания лишена возможности выпустить обновление с повышенной степенью безопасности. Разработчик предложил департаменту киберполиции под его четким контролем и с применением дополнительных методов защиты как можно скорее выпустить обновление.

Напомним, "Укрпочта" официально объявила форс-мажор после кибератаки.