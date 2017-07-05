В Запорожской области столкнулись поезд и автомобиль

Погибли три человека, в том числе ребенок

В Запорожской области в результате столкновения пассажирского поезда с легковым автомобилем погибли три человека, из них один ребенок.

Об сообщает "УНН" со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Трагедия произошла сегодня в обед, информация об аварии правоохранителям поступила от дежурного "Укрзализныци".

"В 12:52 на перегоне между станциями "Акимовка" и "Тащенак" произошло ДТП. Пассажирский поезд №232 сообщением "Геническ-Ивано-Франковск" столкнулся с легковым автомобилем Cherry Kimo", - говорится в сообщении.

Лица, возраст и место проживания погибших устанавливаются.

Движение железнодорожного транспорта остановлено . Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Напомним, в Луганской области перевернулся пассажирский автобус: 12 пострадавших.