Военные закрыли небо над Запорожьем

В аэропорту Запорожья задержали несколько авиарейсов по приказу из Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Запорожский международный аэропорт".

Как передает "Депо", в частности, на более чем два часа произошла задержка рейсов в Анталию и Стамбул, которых ожидали около трехсот пассажиров.

По информации пресс-секретаря аэропорта Игоря Базанова, рейсы уже возобновились, и пассажиры смогли улететь.

По какой причине военные на некоторое время закрыли небо над Запорожьем, неизвестно.

Напомним, в Шанхае из-за проливных дождей отменили почти 200 авиарейсов.