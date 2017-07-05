Авторы проекта напоминают, что в 1994 году Украина получила гарантии безопасности согласно Будапештскому меморандуму

В Гамбурге, где в пятницу начнется саммит "Большой двадцатки", появились плакаты с портретами украинских военных, волонтеров, медиков и других патриотов, которые противостоят российской агрессии против Украины.

Об этом сообщил "Украинский кризисный медиацентр".

Эти люди объединены проектом "Внимательно посмотрите на эти лица" - "Look closely at their faces", который был основан УКМЦ, Посольством Украины в США и фотографом Романом Николаевым в сентябре 2016 года.

"Этот проект несет очень важную цель - напомнить лидерам свободного мира, что Украина в 1994 году получала гарантии безопасности согласно Будапештскому меморандуму, когда отдала третий по величине в мире ядерный арсенал. А теперь мужественно противостоит российской агрессии и защищает границы цивилизации", - рассказал соучредитель медиа-центра Геннадий Курочка.







Подробнее о каждом участнике проекта можно прочитать на сайте herofaces.org.

Напомним, в Гамбурге в рамках саммита "Большой двадцятки" состоится встреча президентов США и РФ - Дональда Трампа и Владимира Путина. CNN ранее писал, что главной темой переговоров будет поддержка Россией Башара Асада и вопрос оккупированных территорий Украины, включая Крым.