СМИ: МВФ официально не подтверждал исключение земельной реформы из меморандума с Украиной

Международный валютный фонд пока официально не подтвердил готовность исключить земельную реформу из перечня структурных маяков в программе расширенного финансирования EFF между Украиной и МВФ. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник в Кабинете министров, знакомый с ходом переговоров.

"Чтобы говорить о том, что какой-либо маяк снят, нужно получить официальные письменные подтверждения Фонда, однако таковых, насколько известно, пока не поступало. Ссылки на анонимные устные заявления в данном случае просто неадекватны и свидетельствуют о непонимании того, как строится работа с Фондом, и важности соблюдения процедур в этом сотрудничестве", - сказал источник агентства.

По его словам, земельная реформа, наряду с пенсионной, медицинской, судебной и реформой предприятий госсектора, остается одной из самых приоритетных в Украине и находится в фокусе внимания международных партнеров. Однако их формат не является предметом международных рекомендаций и, как и раньше, полностью остается на усмотрение украинской стороны.

Источник отметил, что консультации на уровне правительства и дискуссии с участниками рынка и аграрными ассоциациями на тему запуска в Украине рынка земли продолжаются в ранее взятом темпе. Согласованная позиция будет отражена в законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который будет внесен в парламент.

Напомним, по данным СМИ, между президентом Петром Порошенко и главой МВФ Кристин Лагард была достигнута договоренность исключить земельную реформу из перечня вопросов, которые влияют на выделение транша.