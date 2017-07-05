Оккупационный суд в Крыму оставил Чийгоза под арестом

Замглавы Меджлиса пробудет в СИЗО как минимум до 8 октября

Апелляционный "суд" Симферополя в оккупированном Российской Федерацией Крыму отклонил жалобу адвокатов заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза на продление ареста до 8 октября 2017 года. Об этом сообщает Радио Свобода.

Таким образом, Чийгоз пробудет в СИЗО по меньшей мере до 8 октября.

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Напомним, Ахтем Чийгоз был арестован оккупационными властями в Крыму в январе 2015 года. Его обвиняют в организации массовых беспорядков в день проведения митинга у стен Верховного совета АРК 26 февраля 2014 года. В ходе судебных заседаний по делу Чийгоза заслушали несколько десятков свидетелей обвинения, лишь один дал показания против Чийгоза, указав при этом на его конкретные действия.

Чийгозу грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

22 июня подконтрольный Кремлю "Верховный суд" аннексированного Крыма продлил Ахтему Чийгозу арест на три месяца – до 8 октября.