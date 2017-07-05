Геращенко: Лукашенко собирается посетить Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в ближайшее время посетить Украину. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

По ее словам, сегодня в Минске во время летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ она провела краткий разговор с президентом Беларуси.

"Лукашенко сказал, что планирует в ближайшее время посетить Украину и обсудить весь спектр двусторонних отношений", - сообщила Геращенко.

Напомним, на 9 июля запланирован визит в Украину госсекретаря США Рекса Тиллерсона, а на 10 июля - генсека НАТО Йенса Столтенберга.