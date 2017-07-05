Геращенко: Лукашенко собирается посетить Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует в ближайшее время посетить Украину. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.
По ее словам, сегодня в Минске во время летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ она провела краткий разговор с президентом Беларуси.
"Лукашенко сказал, что планирует в ближайшее время посетить Украину и обсудить весь спектр двусторонних отношений", - сообщила Геращенко.
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Напомним, на 9 июля запланирован визит в Украину госсекретаря США Рекса Тиллерсона, а на 10 июля - генсека НАТО Йенса Столтенберга.