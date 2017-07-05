Геращенко: Боевики назвали 39 заложников "военными преступниками" и отказались их освобождать

Представители боевиков в очередной раз отказались предоставить информацию о местонахождении и состоянии 132 украинских заложников. Об этом сообщила в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по итогам заседания гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе.

"Сегодня мы снова так и не получили информации о судьбе 132 заложников, которых удерживают на оккупированных территориях, в отношении конкретных людей и фамилий, несмотря на все наши запросы и требования. Нам лишь заявили, что в ОРДО удерживают 55 украинцев (без фамилий), а в ОРЛО – 14", - написала она.

Кроме того, боевики заявили, что 39 украинских заложников вообще не подлежат обмену.

"А потом договорились уже до того, что 39 наших военных, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях - это военные преступники, не подлежат амнистии и освобождению. Мне кажется, что на это нарушение Минских соглашений, на блокирование вопроса заложников должны отреагировать ОБСЕ и лидеры "нормандского формата", где вопрос освобождения заложников поднимается Украиной как приоритетный", - подчеркнула Геращенко.

При этом боевики настаивают на включение в списки обмена лиц, не причастных к конфликту в Донбассе, в частности, экс-сотрудников "Беркута", обвиняемых в убийстве активистов Майдана.

"Представители ОРДЛО также вновь настаивают на том, чтобы в списки на увольнение были включены те, кто не имеет никакого отношения к конфликту в Донбассе. В частности, "беркутовцы", которые убивали Героев Небесной сотни на Майдане. Позиция всех украинских представителей здесь однозначная: Минская группа - не лавочка по освобождению всех убийц и криминалитета, поэтому шантаж не пройдет", - отметила Геращенко.

Украинская сторона на переговорах выступила со встречным предложением. Если боевики требуют освобождения 63 преступников, не связанных с конфликтом в Донбассе, то Киев требует немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых крымских татар и всех политзаключенных в РФ.