"Борисполь" подписал контракт с Ryanair

В среду, 5 июля, международный аэропорт "Борисполь" подписал соглашение с лоукост-авиакомпанией Ryanair. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин в Facebook.

"Сегодня мы со своей стороны подписали договор с Ryanair и отправили в главный офис авикомпании. Это заняло у нас меньше двух недель с момента снижения стоимости базового сбора за пассажирское обслуживание (изменение в приказ Министерства инфраструктуры), что было основным сдерживающим финансовым фактором", - сообщил Рябикин.

Договор согласован всеми службами аэропорта и внешними аудиторами, которые визируют все исходящие финансовые документы и договоры.

Также директор "Борисполя" отметил, что в контракте отражены многие пожелания Ryanair, но не все.

"В частности на направление Киев-Лондон скидка в 80% не предоставляется, поскольку это направление для аэропорта "Борисполь" не является новым", - добавил Рябкин.

Напомним, Ryanair (Сордс, графство Дублин, Ирландия) - крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе, основана в 1985 году ирландским миллионером Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом. Ryanair обслуживает свыше 1,6 тыс. направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1,6 тыс. рейсов за сутки. Средний тариф авиакомпании составляет 46 евро.