Омелян: Мининфраструктуры понесло миллионные убытки из-за Petya.A

Хакеры вывели из строя сотни рабочих мест и два из шести серверов

Министерство инфраструктуры понесло миллионные убытки из-за хакерской атаки 27 июня. Об этом сообщил Владимир Омелян, передает Экономическая правда со ссылкой на Associated Press.

"Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что его ведомство понесло миллионные убытки из-за выхода из строя сотни рабочих мест и двух из шести серверов", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран.