АТО: количество обстрелов уменьшилось, но провокации боевиков не прекращаются

Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. Хотя количество вражеских обстрелов относительно уменьшилась, враг все же продолжает тщетные попытки спровоцировать украинских защитников на нарушение перемирия. Сегодня оккупанты 5 раз открывали огонь по оборонным укреплениям ВС Украины. В частности, во время одного из таких обстрелов боевики вновь применили запрещенные Минскими договоренностями минометы. Никто из военнослужащих сегодня не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Приморское направление. После обеда противник обстрелял наши опорные пункты в районе Широкино и Лебединского из гранатометов.

Донецкое направление. Около 11.00 боевики из окрестностей временно оккупированного Донецка накрыли огнем из 120-мм минометов позиции украинских воинов вблизи Песков. Кроме того, на рассвете и после обеда противник обстреливал бойцов сил АТО, которые держат оборону в пригороде Авдеевки, из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Там же в украинских воинов пытался попасть вражеский снайпер.

На луганском направлении боевики сегодня перемирие не нарушали.