СМИ: Россия в обход санкций доставила в оккупированный Крым турбины Siemens

Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины двух электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, передает Европейская правда.
Один источник, близкий к проекту, что две турбины были доставлены в Крым морем из России. По данным анонимного источника, они предназначены для использования на электростанции в Севастополе.
Турбины были разгружены в порту Севастополя, а на площадке электростанции была проведена подготовительная работа по установке и вводу в эксплуатацию турбин. По словам источника, это были турбины SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями.
Официальный представитель энергетического сектора Крыма, знакомый с проектом электростанций и сотрудником компании, участвующей в проекте, также подтвердил, что это турбины Siemens.
Агентство Reuters отмечает, что не сумела найти подтверждение, было известно Siemens о передаче оборудования, или компания просто пропустила этот момент.
Напомним, санкции ЕС запрещают европейским частным лицам и компаниям продавать энергетические технологии в оккупированный Россией Крым.