СМИ: Россия в обход санкций доставила в оккупированный Крым турбины Siemens

Пока неизвестно знала ли немецкая компания о поставках оборудования

Россия в обход санкций Запада доставила в оккупированный Крым турбины двух электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, передает Европейская правда.

Один источник, близкий к проекту, что две турбины были доставлены в Крым морем из России. По данным анонимного источника, они предназначены для использования на электростанции в Севастополе.

Турбины были разгружены в порту Севастополя, а на площадке электростанции была проведена подготовительная работа по установке и вводу в эксплуатацию турбин. По словам источника, это были турбины SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями.

Официальный представитель энергетического сектора Крыма, знакомый с проектом электростанций и сотрудником компании, участвующей в проекте, также подтвердил, что это турбины Siemens.

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Агентство Reuters отмечает, что не сумела найти подтверждение, было известно Siemens о передаче оборудования, или компания просто пропустила этот момент.

Напомним, санкции ЕС запрещают европейским частным лицам и компаниям продавать энергетические технологии в оккупированный Россией Крым.