Суд по делу МН17 начнется в ближайшие месяцы в Нидерландах, - посол

Судебные слушания по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17 будут начаты в ближайшие месяцы. Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов в интервью УНИАН.

"Сейчас совместная группа по расследованию завершает подготовку доказательной базы с целью предъявления обвинения. В данном случае принципиальную важность будет иметь качество материалов, которые прокуратура Нидерландов представит на рассмотрение суда. В то же время, есть основания надеяться, что это произойдет в течение ближайших нескольких месяцев", - сообщил Ченцов.

Также посол напомнил, что судебное разбирательство будет проходить в рамках правовой системы Нидерландов.

"Государства, правоохранительные органы которых принимают участие в Общей группе по расследованию уничтожения самолета - Украина, Нидерланды, Австралия, Бельгия и Малайзия - сконцентрировались на двух опциях. Это - создание трибунала на основе межгосударственного соглашения пяти стран или передача дела в национальной юрисдикции конкретной страны. Должен сказать, что обе опции имели свои преимущества и недостатки. После тщательного анализа выбор был осуществлен в пользу преследования виновных за сбивание самолета в рамках правовой системы Нидерландов", - отметил посол.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России.

Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находится под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, в соответствии с докладом, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей назвали "предварительными".

Кроме того, группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, которое подтверждает, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.