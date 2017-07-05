Боевики в Минске не признаются о судьбе журналиста Васина

Они, мол, не знают задерживали его или нет

Представители ОРДО на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске заявили, что не имеют информации о пропавшем в Донецке журналисте Станиславе Асееве, известном под псевдонимом Станислав Васин. Об этом сообщила в Facebook представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко.

"В третий раз за последний месяц мы поднимали на группе вопрос о судьбе Станислава Асеева (Медведчук также подчеркнул, что направлял несколько запросов с требованием немедленно предоставить информацию о его местонахождении). Так вот, представители ОРДО сегодня цинично заявили, что у них нет никакой официальной информации о Станиславе! Что они не знают, задерживали ли такого человека и где он", - подчеркнула она.

Напомним, журналист Станислав Асеев пропал 2 июня на территории, контролируемой боевиками ОРДО. С тех пор нет достоверной информации о его судьбе и местонахождении.