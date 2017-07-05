В Нацполиции планируют возродить вертолетные группы

В Национальной полиции Украины планируют создать воздушные и водные подразделения. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.
"По техническому блоку мы поставили себе целью возрождение современных вертолетных групп. Быстрых групп полиции, которые используют лодки. Потому что у нас большая прибрежная морская и речная зоны", - отметил Князев.
По его словам, сейчас полиция усилила тесное сотрудничество с коллегами из Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и других силовых структур.
Напомним, 12 июня дорожная полиция начала патрулировать четыре трассы государственного значения.