Телеканал российского министерства обороны "Звезда" опубликовал карикатуру с картой Европы, на которой Крым был отнесен к Украине.
Об этом сообщает сайт EU vs Disinformation, который освещает случаи дезинформации кремлевской пропаганды.
Сообщается, что на прошлой неделе телеканал Минобороны РФ опубликовал карикатуру, главным посылом которой было развенчание "мифа" о том, что РФ угрожает НАТО.
При этом на карте, которая иллюстрировала пропагандистский материал, Крым отнесен в состав Украины.
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